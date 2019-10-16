Адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений. Об этом он сообщил в Facebook.

"Не подумайте, что мы завидуем, но бизнес успех следователя впечатляет. Не пойму когда человек успевает работать следователем. Как мы все понимаем, что честно заработать в ГПУ на несколько элитных домов, десятки земельных участков, просто невозможно. Надеемся следствие ГБР раскроет секрет бизнес-успеха господина следователя", - написал Иващенко.

По его словам, сейчас готовятся еще несколько заявлений в отношении следователя Кривобока уже в части его служебной деятельности.

Скриншот, фото: Facebook/ Юра Иващенко

Напомним, Генпрокуратура Украины вызвала бывшего министра юстиции Елену Лукаш, чтобы вручить ей уточненное пследователь Кривобок. Между тем, жена Юрия Кривобока в 2015 году получила 154 млн грн дохода от продажи недвижимого имущества.

Также мы писали, что Лукаш подала в ГБР заявление на генпрокурора Рябошапку.