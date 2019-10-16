В семье популярной украинской певицы Ирины Билык случилось горе - во вторник, 15 октября, скончался ее отец. Об этом она сама сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала видео со своими родителями. Вероятно смерть отца Ирины Билык наступила в его день рождения.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - написала в соцсети певица.

В комментариях под постом подписчики активно высказывают соболезнования. Среди комментаторов есть знаменитости.

"Мои самые искренние соболезнования.... у меня мама ушла в мой ДР... это какие-то знаки, это не просто так.... держись, дорогая Ира.... ведь ты же знаешь, что "в конце пути, НИКОГО уже не вернуть", - написал под постом российский певец Филипп Киркоров.

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