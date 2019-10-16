Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа передали документы относительно экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Об этом со ссылкой на источники пишет Time.

Украинский бизнесмен нанял двух адвокатов, которые до этого работали с Джулиани. Предполагается, что это были Виктория Тонсинг и Джозефе Дидженове. Защитники Фирташа по указанию Джулиани подготовили документы, касающиеся Байдена и Мюллера, для предотвращения экстрадиции бизнесмена из Австрии в США.

В переданных материалах говорится о предложении заместителя Мюллера снять с Фирташа обвинения в обмен на способные повредить Трампу показания, а также в них есть показания экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина относительно своего увольнения якобы из-за давления со стороны Байдена.

Напомним, адвокат Трампа Джулиани консультировал фирму Парнаса за $500 000.

Также мы писали, что американская прокуратура открыла дело против Джулиани из-за Украины.