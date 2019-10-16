Перед выходными сеть всколыхнуло сообщение о том, что на здании в самом центре Киева, на улице Софиевской, где расположен McDonalds, появилась надстройка на крыше. Ее тут же окрестили "скворечником на Майдане", а фото и видео с воздуха показали, что надстройка там не одна.

После бурных обсуждений в сети, спустя три дня после появления первого поста, проблему стали решать на уровне Кабмина.

Премьер Алексей Гончарук собрал заседание, на которое пригласил столичного мэра Виталия Кличко. И уже 16 октября, несмотря на то, что к тому времени объявилась владелица, заявившая, что у нее есть все разрешающие документы, пристройку на крыше начали показательно сносить.

В сети такое поведение "правительства технократов", как сам себя называет Кабмин Гончарука, оценили по-разному. Недоумение вызвало соотношение масштаба проблемы и того высокого уровня, на котором ее решали.

"Страна" разобралась в эпопее со "скворечником" на Майдане.

С чего все началось

Скандал вокруг "курятника на Майдане" - так окрестили пристройку в соцсетях, разгорелся на выходных, после того, как в сети появились ее фото.

"Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь - типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек. Вы думаете, он что-то слышал о намерении столичной власти номинировать ансамбль улицы Крещатик в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет, не думаю! Он слышал лишь то, что каждый квадратный метр на Майдане Независимости - золотой! Проблема Киева - не власть, проблема Киева - киевляне", - написала в Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур и добавила фото.

Тема оказалась очень популярной, постом поделились 330 человек, а под ним появилось около 200 комментариев.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров позже опубликовал фото, как выглядит стройка на ул. Софийская 1/2 сверху и отметил, что на крыше фасадного дома появилась не одна надстройка. В посте он тегнул нардепа от "Слуги Народа" Дмитрия Гурина - он является соавтором нашумевшего законопроекта "О столице", а в Раду прошел, победив на мажоритарном округе в Киеве.

Как отреагировала власть: от тегов до заседания

Дмитрий Гурин отозвался в комментариях под постом. "С точки зрения экономики города, надстройка одного этажа является нормальной стратегией. Но это точно не должно касаться фасадов исторических зданий" - написал он.

Советник КГГА Максим Бахматов после того, как в сети разгорелся скандал, описал в Facebook несколько способов, чтобы остановить строительство дополнительного этажа: добиваться решения суда, обратиться в Государственную архитектурно-строительную инспекцию, подчиненную Кабмину или найти хозяев этого строительства и "передать им, что город в лице киевлян очень обеспокоен".

Также он написал, что это незаконная надстройка над капитальным сооружением, а значит остановить ее можно. В этом посте он тегнул премьер-министра Алексея Гончарука.

И уже 15 октября (первый пост появился 12 октября - Ред.) в Кабмине прошло заседание по поводу борьбы с незаконными застройками. На нем присутствовали премьер Алексей Гончарук, мэра Киева Виталий Кличко, представители ГАСИ Киева, ГАСИ Украины, глава Нацполиции Киева, замы председателя КГГА, нардеп от "Слуга народа" Елены Шуляк и советник киевского мэра Максим Бахматов. Об этом в сети написал сам Бахматов.

По его словам, участники совещания "проговорили стратегию эффективной борьбы с любыми незаконными стройками по всей Украине и договорились про регулярное сотрудничество".

Бахматов добавил, что это символично, что динамика по незаконным стройкам стартовала после попытки незаконной застройки на Майдане.

В комментариях к посту Бахматов написал, что незаконную надстройку на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, снесут.

Отчитался о заседании и премьер-министр Алексей Гончарук. 15 октября на официальной странице "Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України" появился пост, в котором говорилось, что "кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу".

"Сегодня собрал совещание с мэром Виталий Кличко и и.о. председателя Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины Александром Строкачем, чтобы выяснить обстоятельства, которые мешают органам местного самоуправления выполнять свои полномочия.

Расставили все точки над "и":

- кто должен нести ответственность за ситуацию, которая сложилась сегодня;

- какие конкретные действия нужно начать делать для решения этой проблемы.

Если мы не готовы сейчас снести эту скворечник на Майдане, то о каком комплексное решение проблемы недостроев по всей стране может идти речь? А по моим оценкам в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины до тысячи. Что с этим всем делать?" - написал премьер.

Правда, он не объяснил, причем тут собственно недострои. Видимо, перепутав проблемы разного порядка: недострои - это замороженное в силу разных причин строительство. А тут речь явно шла о самовольной постройке.

В то время, пока шло заседание с Гончаруком, экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко , назначенный недавно советником городского головы Киева, побывал на скандальной стройке и обнародовал фото оттуда.

"Вспомнил активистское прошлое и попал на незаконное строительство на улице Софиевской. Эксклюзивные фото, 18+" - написал Луценко и добавил, что он уточняет, входит ли дом в буферную зону Софии. Если это так, то, по его словам, строительство там потянет на уголовное преступление. Позже он написал, что - входит.

Вместе с экс-нардепом на крыше находилась полиция, которая документировала существующее положение.

"Представители местной власти, начиная с 28 августа, пытались попасть туда, их ни разу не пустили. Сами они туда без специальной штурмовой подготовки попасть не могли. Центральное ДАБИ не проявляло интереса ни разу" - написал Луценко.

Что заявила владелица надстройки

В день заседания с Гончаруком ситуацию прокомментировала владелица надстройки Елена, с ней по телефону связались журналисты ТСН. Женщина заявила, что пристройка законная и все документы в порядке. По ее словам, помещение купили вместе с чердаком и всем остальным.

"Никому никаких денег не давали, ни с кем никаких взяточнических действий не совершали. Мы сняли крышу – там были гнилые балки. Вместо балок мы сделали эту стену, и она будет накрыта так же, как была накрыта. Мы еще сделаем с другой стороны – еще пошумите о второй стороне", - сказала владелица помещений.

Она добавила, что предыдущий владелец купил квартиру вместе с чердаком в 1998 году, и что все документы, включая разрешение Киевсовета и измененный план помещения, были в БТИ, оттуда она их недавно и забрала. Елена утверждает, что старые балки крыши прогнили, поэтому ее решили разобрать и накрыть шлакоблоками. Блоки выбрали вместо кирпича потому, что боялись, чтобы кирпич не упал с крыши.

Также она сказала, что после ремонта крышу накроют и она останется такого же цвета, кроме того, будут такие же металлические бортики, но новые и не ржавые.

"Там нет пристроенного этажа – там и так два этажа за счет чердака. Все будет так же", - заявила Елена.

Надстройку все-таки сносят

Несмотря на заявления владелицы, 16 октября, то есть через 4 дня после того, как появился первый пост в соцсети, и наследующий день после заседания Гончарука, скандальную надстройку начали сносить. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, к демонтажу надстройки на крыше здания по адресу Софиевская, 1 приступило коммунальное предприятие "Киевблагоустройство". Коммунальщикам оказывает поддержку полиция.

Также сообщается, что департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Киева уже начал проверки. Они попытаются выяснить, какие убытки были нанесены столице и кто за это отвечает.

"Эпохальный движ". Что пишут в соцсетях

Эпопею с "курятником на Майдане" активно обсуждают в соцсетях.

Так, политтехнолог Михаил Подоляк отметил, что старый глава Кабмина пафосно встречал арбузные баржи из Херсона, а новый - проводит открытое многочасовое совещание из-за мелкого уродливого "скворечника" в центре Киева.

"Настоящие премьер-министры эпохи революционных "социальных лифтов"... А ведь казалось, что вместе с гройсмановским фрик-министром Омеляном из правительства хоть на время уйдет первостатейный идиотизм, фанфаронистость неудовлетворенных юных бычков, комсомольский задор сельских иванушек в костюмах хипстеров. Даже нынешний министр Милованов с его гопническими идиомами о пользе личной безграмотности поначалу казался няшным. Но нет). Премьер Гончарук оказался просто идеальным продолжателем заветов вчерашних "ленторезов"..." - написал Подоляк.

Он добавил, что "эпохальный движ" с историческим здание в самом центре Киева, которое стало объектом уродливой варварской надстройки, можно было решить за 24 часа без лишнего шума.

"Молча вломить инициатору по самое "нехочу", обязав в 24 часа восстановить аутентичный вид здания за свой счет. Выяснить, кто дал разрешение и вломить дававшему. Если бык-застройщик не пускает в жилье, применить принудительное через судебный ордер. И все это тихо, профессионально, быстро... Но нет. Целый премьер-министр Украины решает повести... целое совещанием по этому самострою. Пригласить туда не менее талантливого городского мэра Кличко). И еще тучу тучную разнородного чиновья - откормленного, мычащего, вечно причмокивающего. Потратить на это энное количество рабочего времени и денег налогоплательщиков.." - написал политехнолог.

По его мнению, происходящее является очевидным признаком управленческого гниения, когда система вообще не работает и никто из менеджеров не понимает, как решать маленькие локальные рутинные истории, но берутся решать глобальное через презентации и совещания.

"Ну и обязательное итоговое. Я про потрясающе безумную страсть новой команды к самому голимому и ничтожному типу пиара. Впрочем, этим же не менее сильно страдали и вчерашние мальчики, которые предпочитали резать те самые красные ленты на открытии районных туалетов. Ну не можешь ты решить задачу сам, нужны тебе коллеги? Сделай все тихо. Нет же. "А давай расскажем, как мы круто боремся с маленьким самостроем!" Точно уровень премьера или городского головы? А где тогда все исполнительные вертикали? Все эти строительные инспекции? Если ничего не работает, то чем вообще сейчас управляют топы?" - пожытожил Подоляк.

"Премьер-Министр Украины обсудил на совещании вопрос несанкционированного строительства балкона на Майдане Незалежности.

Балкона. Премьер. На совещании.

Оповестил об этом в своём Фейсбуке.

Уряд Технократiв, теперь я понял что это означает!" - написал бизнесмен Евгений Черняк.

"У меня во дворе люк открыт. Может тегнуть Гончарука? Раз такой уровень" - поинтересовались подписчики в комментариях.