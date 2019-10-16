Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ответ НАБУ на информационный запрос.



Уточняется, что дело открыто по решению Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко. Задействована часть 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник лично главе САП Назару Холодницкому подтвердил поддержку и заинтересованность в победе на выборах президента США-2016 Хиллари Клинтон, которая была главным оппонентом Дональда Трампа.

Также мы сообщали, что на Луценко завели уголовное дело за владение нелегальным казино.