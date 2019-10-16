Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления госохраны - им стал Сергей Рудь.

"Страна" собрала всю информацию о назначении и биографические данные о новом главе УГО.

Кто такой Сергей Рудь?

Сергей Рудь сменил на посту главы УГО Алексея Оцерклевича, который вместе с увольнением получил погоны генерал-майора.

По информации "Страны", новоназначенный Рудь числился заместителем Максима Донца, который в настоящее время возглавляет личную охрану президента.

Ранее Донец работал в службе безопасности украинского предпринимателя Игоря Коломойского.

Сергей Рудь - профессионал с большим опытом. В 2014 и 2015 годах он был начальником Центра первичной и профессиональной подготовки института Управления госохраны. То есть Рудь - один из главных в Украине специалистов по охране первых лиц.

Декларация Рудя на сайте НАПК пока отсутствует.

Почему сняли Оцерклевича

Причин для смены руководства в коллективе Госохраным было несколько: профнепригодность и судимости Оцерклевича, из-за которых возникали проблемы с его допуском к гостайне.

Экс-глава УГО в прошлом был военным, с основами охранного дела он знаком не был. Когда его деятельность проверяла СБУ, были обнаружены значительные нарушения, о чем глава СБУ Иван Баканов составил подробный доклад.

Однако ключевым поводом для увольнения Оцерклевича стала провальная подготовка визита Зеленского в США. Как сообщают источники "Страны", Оцерклевич посетил США за 9 дней до визита президента. У него не было опыта подготовкки подобных высоких мероприятий и не было знания английского языка. Своеобразный "туризм за госсчёт", как утверждает наш собеседник.

"Страна" получила информацию о предстоящей отставке Оцерклевича еще в сентябре. Она подтвердилась только сегодня. Вероятно, президент Зеленский тянул с подписанием Указа. По данным источников нашего издания в УГО, процесс увольнения затянулся из-за сопротивления главы Офиса президента Андрея Богдана. Именно по его протекции Оцерклевич и получил кресло главы УГО.