Легендарная британская рок-группа Uriah Heep объявила в Facebook о концертах в Киеве и Минске, но назвала в анонсе Украину и Беларусь Россией. Об этом свидетельствует пост в официальном сообществе музыкантов.

"Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля - Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля - Минск, Беларусь, Prime Hall", - сказано в сообщении.

В комментариях под постом поклонники группы стали поправлять модератора сообщества, уточняя, что Беларусь и Украина - это независимые страны.

"Уважаемый модератор. Киев (Kyiv) - это Украина, Минск - это Беларусь. Обе независимые страны, а не Российская Федерация", - написал Юрий Витовский.

"#KyivNotKiev, но самое главное: и Украина, и Беларусь являются независимыми странами и не являются частью Российской Федерации", - отметил Алексей Штанько.

Пост опубликован более 20 часов назад, но правки в анонс так и не были внесены.

Отметим, группа Uriah Heep образовалась в 1969 году в Лондоне. Всемирную известность музыкантам принесли в 1971 - 1973 годах альбомы "Look at Yourself", "Demons and Wizards" и "The Magician's Birthday", считающиеся классикой хард-рока.

Скриншот, фото: Facebook/Uriah Heep

Напомним, вещательная корпорация ВВС с 14 октября изменила написание Kiev на Kyiv.

Также мы писали, что в Associated Press изменили написание в статьях Kiev на Kyiv.