Североатлантический Альянс разрушится, если в 2020 году Дональд Трамп снова выиграет президентские выборы. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Джо Байден, которого считают основным конкурентом действующего главы США на будущих выборах. Об этом пишет "Коммерсант".

"Если он (Дональд Трамп - Ред.) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО... У нас будут настоящие проблемы", - сказал господин Байден, выступая на дебатах кандидатов в президенты от демократов.

Бывший вице-президент назвал главу Белого дома эксцентричным, сумасшедшим президентом, который "ни черта не знает о внешней политике и действует из страха за свое собственное переизбрание". Также Джо Байден отметил, что его конкурент не раз критиковал НАТО и при этом позитивно высказывался о президенте России Владимире Путине.

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2020 года. Основными кандидатами на выдвижение на выборы от демократов сейчас являются Джо Байден и Элизабет Уоррен. Согласно результатам опросов, господин Байден начал терять свои позиции в связи с недавним "украинским скандалом", поводом к которому стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп поговорил с Эрдоганом по телефону и потребовал прекратить огонь и убираться из Сирии.

Также мы сообщали, что американский разведчик, который пожаловался на разговор Трампа с Зеленским, связан с кандидатом на выборах-2020 от демократов.