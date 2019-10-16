Сотрудники государственного предприятия "Хлебная база 76" обратились в Facebook к министру экономики Тимофею Милованову с жалобой на долги по зарплате, а он предложил им подать иск в суд. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Наши люди уже два месяца без зарплаты, и зима на носу. Если что, мы из ГП "Хлебная база 76" писали вам о сложившейся ситуации вам. От вас никакой реакции. Хочу спросить, куда дальше обращаться", - написала пользователь Facebook Анастасия Коваль.

"Нужно обращаться в суд. И получить зарплату таким образом", - ответил Милованов.

Далее ему указали, что "Хлебная база 76" - государственное предприятие, поэтому он предлагает людям фактически судиться с ним. Судя по дальнейшей переписке, министр экономики заблокировал пользователей, чьи комментарии ему не понравились

Скриншот: Facebook/ Александр Скубченко

Напомним, 13 октября министр экономики Милованов провел "прием граждан" в Facebook.

Также мы писали, что в сети появились скандальные тезисы Милованова о том, что его "никогда не интересовала Украина, а интересовали парусный спорт и сальса".