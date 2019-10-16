Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления госохраны Алексея Оцерклевича.

Таким образом полностью подтвердилась информация, которую ранее писала "Страна" в статье "Зеленский готовит увольнение начальника Управления госохраны Оцерклевича".

Как ранее рассказали "Стране" источники в УГО, причин у этого шага несколько.

Во-первых, профнепригодность. Глава УГО в прошлом был военным (подробно о его биографии можно прочитать здесь) и не знаком с основами охранного дела.

Во-вторых, сыграла роль информация "Страны" о двух судимостях Оцерклевича. Из-за чего одно время даже возникли проблемы с его допуском к гостайне.

В-третьих, его деятельность проверяла СБУ и якобы обнаружила значительные нарушения, о чем Баканов составил подробный доклад.

Но непосредственным поводом для увольнения стала провальная подготовка визита Зеленского в США, говорит наш источник.

"Оцерклевич поехал в США за 9 дней до визита, без знания английского языка, без опыта подготовки подобных высоких мероприятий. Туризм за госсчёт", - утверждает наш собеседник.

Сменщик Оцерклевича Сергей Рудь был заместителем Максима Донца, который сейчас возглавляет личную охрану президента, а раньше работал в службе безопасности Игоря Коломойского.

Он также в 2014-2015 годах был начальником Центра первичной и профессиональной подготовки института Управления госохраны.

Информацию о грядущей отставке Оцерклевича мы опубликовали еще в конце сентября. Но Зеленский тянул с подписанием Указа. Главным образом, по данным наших источников в УГО, из-за сопротивления главы Офиса президента Андрея Богдана, по протекции которого Оцерклевич в свое время и стал главой УГО. Также непонятно было куда его после увольнения пристроить.

Однако, в конце концов, смену начальника Управления госохраны Зеленский все-таки провел. А в качестве утешительного приза президент сегодня же подписал Указ о присвоении Оцерклевичу звания генерал-майора.