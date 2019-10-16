В Демократической Республике Конго украинских вертолетчиков-миротворцев отметили наградами ООН. Об этом пишут "Украинские Новости".

На аэродроме города Гома состоялся "Парад медалей" стабилизационной миссии ООН по поддержанию мира в этой африканской стране. Более 250 военнослужащих 10 ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины наградили медалями "За службу миру".

На церемонии вручения наград присутствовало высшее командование из штаба миссии ООН в ДР Конго, военнослужащие других контингентов и работники миссии. Возглавлял делегацию гостей начальник штаба сил ООН в ДР Конго бригадный генерал Самад Аладе Акесоде.

Всего за более, чем семь лет и 10 ротаций 18 ОВО миссии ООН по стабилизации в ДР Конго украинские экипажи совершили более 22 тысяч полетов с общим налетом 24 тыс часов. За этот период, они перевезли более 81 тысячи пассажиров и 3852 тонн различных грузов.

Фото: ukranews.com

Напомним, Бацька заявил, что готов вывести своих миротворцев на границу Украины и России.

Также мы писали, что Пристайко заявил, что миротворцы могут появиться на Донбассе, если не сработают минские соглашения.