На заседании в среду, 16 октября, Верховная Рада продолжит рассматривать законопроекты о судебной и депутатской деятельности, также нардепы ратифицируют соглашение с США. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В начале заседания депутаты продолжат рассматривать во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Далее в повестке - проект закона о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины. Документ так же будет рассматриваться во втором чтении. 

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, а также об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств.

Кроме того, нардепы обсудят вопрос ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Напомним, Рада во вторник не приняла ни одного законопроекта.

Также мы писали, что на этой неделе Рада займется госбюджетом.

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