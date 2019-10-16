В России произошел случай, который наглядно показывает, насколько близко мы подошли к реальным звездным войнам. На совешании по сотрудничеству "Газпрома" с предприятиями Татарстана прозвучала мнформация, что австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал "Газпром", были принудительно отключены через спутник. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на "Интерфакс".

Одним из предприятий предложивших замену стал казанский "Компрессор", который разработал мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов.

Начальник департамента 335 "Газпрома" Павел Крылов поддержал идею и рассказал, что австрийское оборудование "стоит мертвым грузом". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились", - пожаловался он.

Причина, по которой оборудование было отключено, на совещании не указывалась. Вероятно, речь идет о экстерриториальных американских санкциях в отношении "Газпрома", которые вводились в последние пять лет.

Крылов подчеркнул, что компания заинтересована в оборудовании казанского предприятия. В свою очередь зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заметил, что устройство, если судить по представленной информации, превосходит зарубежные аналоги по экономическим показателям. Поэтому он попросил развивать это направление.

LMF - ведущий австрийский производитель компрессоров высокого давления для воздуха, природного газа и технологических газов.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Нафтогазе" по-прежнему считают базовым сценарием остановку "Газпромом".транзита с 1 января