Утром в среду, 16 октября, Киев накрыло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Уточняется, что туман ожидается не только в Киеве, но и в большинстве центральных, южных, восточных областей Украины, а также в Карпатском регионе. Видимость составит 200-500 м (1 уровень опасности, желтый).

В КГГА напоминают, что водителям во время управления автомобилем в тумане необходимо придерживаться некоторых правил безопасности: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Фото: ukranews.com

Напомним, синоптик пообещала в среду потепление до +24, но сильные туманы.

Также мы публиковали прогноз погоды на неделю в Киеве.