Зарплата генпрокурора Руслана Рябошапки в сентябре составила 131 728 гривен. Об этом пишут "Украинские Новости".

Отмечается, что оклад Руслана Рябошапки составляет 37 тысяч гривен. Таким образом, надбавки, доплаты и премии составили 94 728 гривен. Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

При этом также уточняется, что заместитель генпрокурора - руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий за сентябрь текущего года получил 93 297 гривен.

Фото: ukranews.com

Напомним, премьер-министр Гончарук получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 тысячу премий и надбавок.

Также мы писали, что первые зарплаты депутатов Верховной Рады составили от 15 до 59 тысяч гривен.