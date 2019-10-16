В сентябре надбавки и премии составили три четверти зарплаты генпрокурора Рябошапки
Зарплата генпрокурора Руслана Рябошапки в сентябре составила 131 728 гривен. Об этом пишут "Украинские Новости".
Отмечается, что оклад Руслана Рябошапки составляет 37 тысяч гривен. Таким образом, надбавки, доплаты и премии составили 94 728 гривен. Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.
При этом также уточняется, что заместитель генпрокурора - руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий за сентябрь текущего года получил 93 297 гривен.
Фото: ukranews.com
Напомним, премьер-министр Гончарук получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 тысячу премий и надбавок.
Также мы писали, что первые зарплаты депутатов Верховной Рады составили от 15 до 59 тысяч гривен.
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