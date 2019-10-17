Прошло две недели со старта показов нашумевшего фильма "Джокер", который стал главной премьерой этой осени в Украине и не только.

За первые 10 дней лента с Хоакином Фениксом окупилась 10 раз: мировые кассовые сборы составили 543 млн долларов. Свою лепту внесли и украинцы. Но их мнения о фильме разделились: одни остались в восторге, другим "Джокер" откровенно не понравился.

Главная претензия к фильму - это попытка "понять и простить" абсолютное зло, которое выражал Джокер во всех частях саги. Фанаты "Джокера" говорят о том, что это история "маленького, униженного человека".

Видимо, подобная дискуссия была сознательно заложена в фильм изначально, что обеспечивает полемику вокруг этого кино.

Мы собрали самые разные отзывы украинских зрителей в соцсети.

"Невозможно оторваться". Положительные отзывы

Киевский бизнесмен Гарик Корогодский написал, что посмотрел "Джокер" уже два раза.

"Джокер". Знаете, что у него никто не отнимет? Джокер не оставил никого равнодушным. Неприятие либо любовь. Кстати, моя младшая основывает секту посмотревших 3 раза. А я иду во второй", - написал Корогодский.

Украинская певица и телеведущая Мария Бурмака назвала фильм шедевром.

"Итак, "Джокер". Как по мне, это шедевр. Идти обязательно. Даже если не быть фанатом комиксов и не знать кто такой Джокер и почему ему противостоит Бэтмен, фильм впечатляет. Хотя и тяжелый, сказать честно. Подготовить себя историей героя комиксов стоит, если вы не в теме. Но кино поражает и как самоценное произведение искусства. Хоакин Феникс, его игра, пластика, режиссура, драматургия, красота каждого кадра, саундтрек.

Но главное - история униженного маленького человека, который терпел унижения, был максимально презираемым, загонял внутрь свою психопатологию, хотел быть замеченным .. И наконец начал убивать ... О том, что надеть положительную улыбку на лицо, вовсе не означает стать счастливым. То, что не убивает на самом деле не делает сильнее. Оно может сломать и взорваться злом... И еще такой момент. Для каждой страны показа, очевидно, были сняты записи в блокноте главного героя на языке страны показа. Мы видели записи на украинском. Для меня это означает уважение к своему зрителю, а также эффект полного присутствия и соучастия в фильме" - написала Мария Бурмака.

По мнению политического и PR-консультанта Ирины Серовой, фильм можно рекомендовать к просмотру, но смотреть "без попкорна и пива", поскольку он заставляет задуматься о серьезных вещах.

Она также провела параллель между Джокером - "клоуном, который мстит обществу". Также она напомнила, что Джокер в одном из кадров красит волосы в зеленый цвет, что, по ее мнению, очень символично.

"Крайне рекомендую фильм "Джокер" к просмотру. Но осмысленному, без "попкорна и пива". Это вообще не про "комиксы". Он глубокий и с очень аллегорическим подтекстом. Он демонстрирует, кто часто приходит к власти и с какими мотивами. Он показывает, как неполноценные личности становятся катализатором пробуждения всего самого низменного, агрессивного и негативного в массах. Как они, унижаемые всю свою осознанную жизнь "клоуны" потом мстят обществу и как побуждают к тому, чтобы пролились реки крови. От эпизода, когда Джокер красит волосы в зеленый цвет, как символ безысходности и решения уничтожать все вокруг - становится не по себе от символизма. Смотрите этот фильм и думайте о том, как убогость, зло, агрессия захватывают нас" - написала Ирина Серова.

Журналист Ирина Невольнева назвала фильм искусством, которое не обязано делать зрителю приятно.

"Джокер" о@телен. Это тот самый страшный мэджык, ради которого вообще стоит покупать билеты в кино. Не устану повторять: искусство не обязано делать нам приятно. Ни в каком оно не в долгу. И я всякий раз радуюсь, когда оно делает неприятно, когда пугает, плюет нам за шиворот, заставляет чувствовать себя неуютно. Именно это делает "Джокер". Максимально некомфортное кино. От которого невозможно оторваться.

Все вспоминалось веничкино (и розановское) "Отчего так грубы люди?..". Доктор, это во мне проблема или все вокруг выжили из ума? Чувак, это все выжили из ума, правда.

"Найгірше у тому, шо ти ненормальний - постійно вдавати, що у тебе все норм". Да так уж ли он ненормален? Кто устанавливает норму?

Разве все мы не занимаемся тем же самым? Ржем, когда хотим рыдать, корчим бодряков, когда единственное, чего мы хотим - лежать дома на диване, скрючившись в позе эмбриона? Та расскажите мне.

"Ви весь час питаєте одне й те саме: "Чи є у вас похмурі думки?" Все, що у мене є - це похмурі думки".

Феникс - невозможный совершенно. Он электризует и заполняет собой все экранное пространство, хоть банки заряжай. Де Ниро, извини-подвинься.

Чуваки, это не комикс. Это манифест. Безумие macht frei" - поделилась мнением Ирина Невольнева.

"Такого трэша я еще не видела". Отзывы тех, кому не понравилось

Высказался о фильме Филипп Ильенко - экс-глава Госкино - институции, которая занимается финансированием отечественных фильмов. Они пока не могут похвастаться такими головокружительными сборами и рейтингами, как "Джокер". Однако Ильенко лента все равно не понравилась.

По его мнению, она полна штампов, а единственная выдающаяся ее черта - гениальная маркетинговая стратегия, позволившая собрать кассу при экономии бюджета на экшн-сценах.

"Пересмотрел наконец "Джокера" и не понимаю, почему все в таком восторге и радуются, что якобы массовому зрителю наконец понравилось "серьезное" кино. "Джокер" и есть "массовый" фильм - абсолютное большинство художественных приемов, которые были в нем использованы, уже настолько не новы, что некоторые из них давно стали штампами. Все эти крупные планы, рапиды, классические "восьмерки" на диалогах с предполагаемыми репликами, музыка, которая навязывает необходимую эмоцию, письма и заметки, которые движут вперед сюжет и раскрывают характер персонажа - все это убедительно доказывает, что перед нами не более чем высокопрофессионально сделанный классический зрительский "мейнстрим", а никакое не "артхаусное кино", как некоторые его уже успели окрестить.

А неомарксистская риторика (с искусственно добавленной фрейдистских линией отношений с мамой) изначально предусматривала, что главный герой в конце фильма должен залезть на броневик перед толпой пролетариев. В качестве классического броневика сошла и полицейская машина, видимо денег не хватило.

Единственная известная черта этой ленты - гениальная маркетинговая стратегия: предыдущие фильмы о Бэтмене и Джокера никогда, наверное, не достигали таких высоких кассовых сборов при такой экономии бюджета на экшн сценах.

Что касается Хоакина Феникса, то он, конечно, очень крутой и харизматичный актер, но мой любимый Джокер навсегда Джек Николсон.

А в целом от просмотра я получил удовольствие - мне вообще часто нравится массовое кино. Только не рассказывайте мне, что это большое искусство!" - написал Ильенко.

Владелица журнала People In Анастасия Рагимова, которая была в предвыборном списке "Слуги народа", но затем партия сняла ее с регистрации, после просмотра фильма написала, что не смогла досмотреть его до конца и вышла из кинозала. И что впустую потратила два часа.

"Скажу честно. Пошла в кино из интереса и ваших хвалебных отзывов. Для тех, кто еще не смотрел, выступлю в роли спасителя от гарантированного разочарования и попусту потраченных двух часов времени.

Фильм - просто дно. Такого треша я еще никогда не видела. Я честно, пыталась пересилить себя и высидеть до конца сеанса, но руководствуясь в жизни принципом: "если кино неинтересно - встань и уйди"...

Я сделала это. Встала и ушла. И мой муж в этот момент посмотрел на меня с такой улыбкой благодарности...

А соседи по залу - с восхищением. Мол, хоть кто-то не боится показать, что ему не нравится. И пофиг на мнения кино критиков и хоть все "Оскары" мира получает. Как сказала одна моя знакомая: "Как фильм-номинант на Оскара может не понравиться...". Хотя я знаю, что она как раз от этого самого фильма не в восторге, просто боится со стороны показаться недопонятой большинством.

И вот зачем, скажите, притворяться?! Я человек с высшими образованиями и научной степенью, не боюсь сказать, что фильм "унылое говно" - и это будет самая точная его характеристика.

Я реально первый час просмотра просто заставляла себя высидеть в ожидании того самого момента, когда развернется сюжет и начнет происходить что-то интересное.

Но чуда не произошло. Унылые мрачные декорации с жутким истеричным напрягающим смехом главного героя. Одно и тоже серое и мрачное по кругу. Без развития. Без смены картинки. Без каких-либо позитивных эмоций.

Не разделаю всеобщего восторга и более того скажу, что больно то общество, которое из обиженного психа делает кумира!"

О своем разочаровании написал журналист Сергей Лямец. По его словам, в фильме нет нравственного подтекста. Это кино подталкивает обиженных подростков становиться "джокерами" и думать, что быть чудовищем - это нормально и оправданно.

"Я мечтал пойти на этот фильм. Несколько месяцев назад меня зацепил трейлер "Джокера". Он обещал сумасшедше красивую историю. Он обещал раскрытие сложнейшего персонажа. Интрига усилилась, когда Венецианский кинофестиваль вручил фильму главный приз. Я начал потирать руки в предвкушении – давно такого не было. С удивлением читал, как Хоакина Феникса донимают вопросами о том, не видит ли он опасности в оправдании жестокости.

Я думал так: конечно, нет в этом опасности. Потому что Джокер в моем представлении – это самый глубокий из всех персонажей многосерийной саги о Бетмене. Я помню того, легендарного Джокера, которого играл Джек Николсон. Он подкупал не тем, что носил экстравагантные костюмы и убивал всех без предупреждения. Джокер Николсона подкупал тем, что он был честнее, глубже, искреннее, чем все жители Готэма. Вот глубинная суть этого персонажа. Его считают фриком, но он нормальнее, чем все так называемые нормальные люди.

В общем, можете себе представить, чего я ждал. Ну и вдобавок, Феникс – великолепнейший актер, и ему как раз под силу раскрыть настолько неординарный персонаж. И вот, я сходил на фильм.

Что я вам скажу… Сходите. Сходите посмотреть, в каком мире предстоит жить нашим детям. Не идите за игрой, за режиссурой или глубоким сюжетом. Их нет. Вы не найдете там всего этого, как не нашел и я.

Персонаж Джокера не раскрыт. Вместо глубокого неординарного персонажа нам предложили психически больного человека, который десятки лет скручивал пружину напряжения, и вот наконец эта пружина распрямилась. Это называется катарсис. В нем нет ничего красивого, если вслед за катарсисом не наступает красота. В фильме "Джокер" красота не наступила. Ограничились мерзостью. Фонтанирующий безнаказанный катарсис.

Кульминацией должна была стать сцена на "Вечернем Урганте". Но вместо этого – легкое поерзывание по поверхности. Фильм невероятно поверхностный. Я вышел с щемящим чувством, что меня на@бали. Но не только меня – себя тоже. И весь мир.

Я солидарен с теми журналистами, которые задают Фениксу неудобные вопросы. Он действительно показал чудовище, но не дал нравственного посыла. Получилось симпатичное чудовище и якобы индульгенция на насилие. И я вас уверяю - миллионы людей, особенно подростков, обязательно подумают, что быть чудовищем нормально. Он не увидят в этом фильме нравственного подтекста "так делать не стоит", потому что его там нет. Они увидят, что нормально и даже красиво взять винтовку и расстрелять половину школы. В этом даже есть некий смысл жизни.

Как-то я читал об ответственности актера за того персонажа, которого он играет. Думаю, Фениксу придется несладко. Он сыграл чудовище. Он – не смог, хотя мог бы.

Мне больше по душе Джокер в исполнении Николсона. Он как никто другой показал свет внутри этого темного персонажа. Поэтому, когда в детстве я смотрел "Бетмена", Джокер вызывал у меня очень правильные ассоциации. Он был очень симпатичным и глубоким персонажем, но он сотворил много фигни, и за это поплатился. Вот он, правильный нравственный посыл.

А тут... Хвала Небесам за мудрых женщин. Моя жена безупречно объяснила мне, почему Венецианский фестиваль наградил этот фильм. Европа настолько зажата и подавлена, что мечтает вести себя так, как Джокер. Она мечтает о безнаказанном катарсисе. Джокер в версии Феникса олицетворяет собой тот ад, который творится внутри людей, со всех сторон зажатых правилами и условностями. А они подчас мечтают взять в руки что-то тяжелое и зарядить бесстыжему арабу или наглому соплеменнику. Но – нельзя. Поэтому вручают призы "Джокеру".

В этом смысле, я начал с уважением относиться к украинцам. Мы, может, и не такие культурные парни и девушки. Но мы точно искреннее и ближе к себе, чем многие образцовые европейцы.

А вообще, мир входит в очень темную стадию своей жизни. Содом и Гоморра вокруг нас настолько захлестывает, что мы легко можем вызвать Третью Мировую. И если так случится, мы не должны винить в этом только условного Путина или Ким Чен Ына. В этом виноваты миллиарды людей, которые все глубже закручиваются в бред и ложь. Мы сами называем черное белым, а белое – синим, хотя четко знаем, где красное. Мы позволяем путиным и ким чен ынам быть. Поэтому война становится логичной развязкой для таких гордиевых узлов.

В обе мировые войны человечество вступало, опутанное пеленой самонадеянности, глупости, ура-идиотии. После обеих этих войн оно словно очнулось, вернувшись к осознанию истинных ценностей. Но прошло 75 лет, и вот мы снова на грани. Хочу, чтобы не было никакой Третьей мировой. Чтобы не было никакой вспышки джокеров на улицах. Хочу, чтобы наш мир спасли Смех и Красота. Предлагаю всем нам жить именно так. И конечно же, объяснять своим детям тонкие грани между вседозволенностью и свободой, красотой и катарсисом, и т.д. Если, конечно, вы понимаете их сами.

А на "Джокера" - сходите. Хотя можете не ходить. Ничего там такого нет".

"Фильм хороший, но плохой". Нейтральные отзывы

Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко написала о "Джокере", что "фильм хороший, но плохой" и назвала его новой искренностью, в которой злой гений оказался очень больным дядей.

"Быстрая рецензия на "Джокера" (смотрен с мужем и тремя старшими детьми).

Фильму оставили насилие, но лишили абсолютного добра и абсолютного зла.

Снова и снова - метамодерн. В котором нет ужасных подонков (как в модерне). Нет прекрасных подонков (как в постмодерне). А есть очень больной вполне себе искренний человек, из которого даже болезнь не смогла сделать подонка.

И Мама у этого больного человека больна. Так что он не со зла творит зло. И поэтому это как-то и не очень зло. И даже она, мать, не со зла причиняет своему взрослому ребенку боль. А из болезни.

Новая искренность, в которой злой гений оказался очень больным дядей. Который столкнулся с очень больным миром.

И от этого вся большая конструкция комиксов, в которых же все всегда понятно, кто герой, а кто анти, она шатнулась.

Поэтому фильм хороший. Картинка. Актеры.

А вот идея серии противоречит жанру в принципе.

И поэтому фильм хороший, но плохой. Как в метамодерне и заведено".

Журналист Андрей Манчук написал, что "Джокер" - кино не о революции, как считают некоторые, а о кризисе системы, об американском Раскольникове, "когда очередной гражданин самой богатой на свете страны берет в руки автомат, чтобы убить пару десятков своих сограждан".

"Кто-то наивно полагает, что "Джокер" – это картина о революции. Нет, это кино о кризисе системы. Герой фильма отнюдь не революционер. Он сам говорит об этом, утверждая, что действует вне политики. Великие революционеры – это харизматичные фигуры, которые ведут за собой благодаря воле, организаторским способностям, знаниям. Им хочется подражать. Но наблюдая за Артуром Флеком, мы видим несчастного человека, полного личностных обид и жалости к самому себе. Перед нами американский Раскольников – и мы постоянно слышим о таких джокерах в новостях, когда очередной гражданин самой богатой на свете страны берет в руки автомат, чтобы убить пару десятков своих сограждан" - написал Манчук.