Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани консультировал компанию Fraud Guarantee, соучредителем которой является украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, арестованный ранее в США. Об этом Джулиани заявил в комментарии Reuters.

По словам адвоката Трампа, деньги поступили с разницей в несколько недель в виде двух платежей. Джулиани не смог вспомнить даты платежей. Но он уточнил, что большая часть работы, которую он проделал для компании Fraud Guarantee, была завершена в 2018 году, дополнительная работа продолжалась более года.

По словам Джулиани, компания Парнаса специализируется на защите от мошенничества и базируется в Бока-Ратоне, штат Флорида. Джулиани был привлечен фирмой для консультаций по регуляторным вопросам в августе 2018 года.

Отмечается, что бизнесмен Лев Парнас близкий партнер Руди Джулиани и участвовал в его попытках повлиять на украинскую власть в вопросе расследования относительно политического конкурента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

По данным неназванных правоохранителей, федеральные прокуроры изучают взаимодействие Джулиани с Парнасом и другим партнером Джулиани, Игорем Фруманом, которым предъявлено обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Парнас заплатил Джулиани сотни тысяч долларов за юридические консультации.

Парнас и Фруман были арестованы в аэропорту под Вашингтоном на прошлой неделе по обвинению в том, что они направляли иностранные деньги неназванным политическим деятелям США в попытке повлиять на отношения США и Украины.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному прокуратурой США, неустановленный российский бизнесмен в сентябре и октябре 2018 года организовал два перевода средств на общую сумму 500 тыс. долларов США со счетов в иностранных банках на контролируемый Фруманом счет в банке США. Эти деньги были частично использованы Фруманом, Парнасом и двумя другими людьми, которые обвиняются во влиянии на американских политиков и кандидатов.

В США иностранным гражданам запрещается делать взносы и оплачивать другие расходы, связанные с избирательными кампаниями, а также делать взносы от имени другого лица.

Напомним, американские прокуроры получили доступ к счетам Руди Джулиани, личного адвоката Трампа.

Также мы писали, что американская прокуратура открыла дело против Джулиани из-за Украины.