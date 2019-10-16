Национальное космическое агентство США (NASA) провело презентацию скафандров для полетов человека на Луну и Марс. Об этом сообщает Голос Америки.

Костюмы для астронавтов сделали максимально мобильными. Даже костюм с высоким давлением внутри, который даст человеку возможность находиться в безвоздушном пространстве, позволит астронавту приседать и сгибать пальцы рук. Раньше астронавтам приходилось "прыгать" по поверхности Луны, но теперь они могут передвигаться, как по Земле.

Скафандры сделаны всех размеров, так как ранее в NASA отменили выход в открытый космос женщин-астронавток, потому что для них не нашли подходящих костюмов для них.

NASA планирует возобновить полеты на Луну (прерванные с 1972 года) в 2024 году.

Фото: NASA Youtube

Напомним, Илон Маск показал космический корабль, на котором человечество может полететь на Луну и Марс.

Также мы писали, что Индия отправила на Луну межпланетную станцию с посадочным модулем.