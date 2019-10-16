Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская в эти дни совершают вояж по странам Среднего Востока и находятся в Пакистане. На официальный прием в Исламабаде, пара прибыла на моторикше, как сообщает Daily Mail.

Кузов "тук-тука" по такому случаю был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.

Прием, который посетили принц Уильям и Кейт Мддлтон, был организован верховным комиссаром Британии Томасом Дрю для политической, культурной и деловой элиты страны.

Его Высочество прибыл на прием в традиционном шервани (это длинная куртка, похожая на пальто, длиной до колена, которую обычно надевают на официальные мероприятия - Ред.)

А его жена надела сверкающее изумрудное платье от дизайнера Дженни Пэкхем, которую считают адептом минимализма.

Ранее "Страна" сообщала, что Кейт Миддлтон впервые за 11 лет обнажила ноги на публике.