Администрация Трампа инициировала внутренние проверки в Белом доме с целью установить, кто же из чиновников мог быть причастен к утечке информации о телефонном разговоре президентов Трампа и Зеленского. Об этом передает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"Президент Трамп на протяжении нескольких недель стремится раскрыть личность обличителя, пролившего свет на его сделки с Украиной", - рассказал источник.

The New York Times отмечает, что когда персонал Белого дома начал проводить проверку фактов, появилось ощущение поиска козла отпущения, виновного в начале расследования по импичменту президента США.

"По мере продвижения расследования относительно импичмента юристы Белого дома, по утверждениям (людей в администрации - Ред.), проводят собственную проверку. Они хотят выяснить действия каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, ставшего ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью", - утверждает газета.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон, Джулиани и Пенс отказались сотрудничать с Конгрессом по делу об импичменте Трампу.