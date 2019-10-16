Известный украинский журналист Даниил Яневский подал в суд из-за бездействия полиции в расследовании инцидента Юлии Мендель, пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, которая оттолкнула от главы государства журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко.

Об этом Даниил Яневский написал на своей странице в Facebook.

"Начал неделю с доброго дела - подал иск в суд на бездействие следователя по кейса "девочка" Мендель vs журналисты. Никакая она не "девочка", а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса могло бы не быть, если бы а) "девочка" не распускала руки б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь "короны" на голове, по его словам, у него нет. К слову, у меня тоже. Ну, вы понимаете...", - считает Яневский.

Фото: facebook.com

В своем заявлении на имя следственного судьи Соломенского района Киева Яневский указывает, что 7 октября подал заявление в полицию в связи с преступлением по признакам ч.2 и ч.3 ст. 171 УК Украины. Журналист просил, чтобы данные об этом были внесены в ЕРДР, а ему была выдана справка о процессуальных правах и обязанностях. Более того, Яневский требовал, чтобы было начато расследование по его заявлению, о котором просил уведомить его. Но поскольку ничего этого не случилось, то он решил подать жалобу на бездействие следователя.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский так прокомментировал инцидент с Мендель и журналистом: "Девочку в этом случае буду защищать".

Так же мы рассказывали, что Зеленский снова пошутил о поведении Юлии Мендель.