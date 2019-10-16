Вчера, 15 октября, на континенте завершился очередной тур отборочного турнира на Евро-2020 по итогам которого еще одна команда завоевала досрочную путевку на чемпионат. Этой командой стала сборная Испании, которая в непростом поединке со шведами смогла вырвать ничью на стокгольмской "Френдс Арене" (1:1).

Игра была тяжелой, и "фурия роха" могла забивать в первом тайме как минимум дважды, но не использовала 100% моменты. Расплата пришла во втором тайме.

Форвард сборной Швеции Маркус Берг вывел свою команду вперед на 50-й минуте, а Маркус Родриго сумел забить ответный мяч на второй добавленной минуте.

Турнирная таблица группы F сейчас выглядит так

Фото: terrikon.com

Таким образом сборная Испании набрала 20 очков в своей группе F и гарантировала себе путевку в финальную часть Евро-2020. Ранее на чемпионат Европы вышли Бельгия, Россия, Италия, Польша и Украина.

Напомним, что "Страна" рассказывала о главных фактах Евро-2020, где наша сборная может сыграть с Россией.

Так же мы сообщали, что после победы на Португалией Шевченко рассказал про круг благодарности и заявил, что чемпионов Европы обыграли не люди, а львы.