Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступая в университете Оксфорда заявила, что одним из важнейших приоритетов Европейского Союза является подддержка и укрепление Украины.

"Конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма до сих пор продолжаются. Но по сравнению с пятью годами ранее Украина - совсем другая страна. Это более сильное государство, в первую очередь благодаря его народу и его стремлению к переменам: борьбе с коррупцией, реформам, и благодаря помощи Европейского Союза", - заявила Федерика Могерини.

Так же она отметила, что Европейский Союз, является глобальным игроком на планете и должен более активно участвовать в мировых делах.

"Европейский Союз должен играть глобальную роль, потому что нет другого пути продвижения наших ценностей и наших интересов. Если мы хотим предотвратить распространение хаоса, если мы хотим мирного разрешения конфликтов и более равноправной глобальной экономики, нам необходимо непосредственно участвовать в мировых делах. Мы не можем ожидать, что кто-то другой сделает работу. Мы должны взять на себя ответственность напрямую", - уточнила Верховный представитель.

Ранее "Страна" сообщала, что Могерини заявила, что Евросоюз инвестировал в Украину больше, чем любой другой партнер.

Тапк же мы рассказывали, что Могерини пообещала изучить вопрос санкций в ответ на раздачу паспортов России на Донбассе.