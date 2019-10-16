В США процедура расследования о том, возможно ли объявлять импичмент президенту Дональду Трампу сталкивается с серьезными проблемами.

Вице-президент США Майк Пенс и личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявили , что не будут сотрудничать с Палатой представителей США в расследовании по делу об импичменте.

Об этом передает Reuters.

В Пентагоне также заявили, что не выполнят запрос законодателей о предоставлении документов, связанных с усилиями Трампа по оказанию давления на Украину. Все это еще раз демонстрирует решимость администрации Трампа затормозить пасследование по импичменту.

"Доказательства обструкции Конгресса продолжают накапливаться", - заявил на пресс-конференции один из инициаторов импичмента, представитель Демократической партии конгрессмен Адам Шифф.