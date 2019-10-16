"Бабье лето" в столице Украины побило два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра поднялся до +23,8 градусов Цельсия. Это на 0,4 градуса Цельсия выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Также сообщается, что среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов Цельсия, что на 0,4 градуса Цельсия выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

По словам сотрудников обсерватории, это были первые, но, наверняка, не последние осенние рекорды.

Ранее сообщалось, что бабье лето в разгаре. 15 октября синоптики обещают Украине тепло и солнце.

Также мы писали, что синоптик сообщила, когда после Покрова в Украине закончится бабье лето.