Члены украинской делегации вместе с представителями Национального банка Украины вылетели в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице Facebook.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала Маркарова.

Также она отметила, что делегация продолжает работать в самолете. "Вайфай в самолете позволяет окунуться в новый World Еconomic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи и главное возможности Украины на увеличение роста у нас", - отметила она.

Скриншот: Facebook/Oksana Markarova

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума с 2008 года.

Также мы писали, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.