Основной кредитор Украины Международный валютный фонд заявил, что по итогам 2019 года в целом ожидает укрепления гривни по отношению к американскому доллару в сравнении с показателями за 2018 год, передает УНИАН.

Согласно аналитическим данным Фонда в отчете о перспективах развития мировой экономики за октябрь, курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн/долл., что на 1,6% выше показателя за прошлый год на уровне 27,20 грн/долл.

Также в Фонде спрогнозировали ежегодное ослабление гривни к доллару на 97 копеек. То есть в 2020 году курс составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

Отметим, что национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года - более чем на 12%. Национальный банк Украины на среду, 16 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,79 грн/долл. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума с 2008 года.

Также мы писали, что МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.