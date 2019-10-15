Водителей на автомобилях на "еврономерах" штрафуют за нарушение так же, как и владельцев других авто.

Об этом сообщил в эфире "Нині вже" на hromadske Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины.

"Отсроченно именно привлечения к ответственности за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации. Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения, или совершение преступления с помощью данного транспортного средства — мы реагируем как на обычный другой транспорт", — отметил он.

Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением. "Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", — говорит Билошицкий.

Ранее сообщалось, что штрафы для "евробляхеров" отложили до 2020 года.

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