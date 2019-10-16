В Украине впервые было открыто уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан" после нападения на гея. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на страницу "Военные ЛГБТ и наши союзники" в Facebook.

Фото: facebook/viktor.pylypenko

"После нападения на Василия Давыденко впервые в истории Украины было открыто уголовное производство по статье 161 – "Нарушение равноправия граждан", уголовная ответственность – лишение свободы до 5 лет", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве неизвестные напали на ветерана войны на Востоке, 41-летнего Василия Давыденко. Мужчина убежден, что нападение произошло из-за его открытой сексуальной ориентации.

Также мы писали, что в Харькове этой весной впервые проходил марш, посвященный правам человека, в том числе, - ЛГБТ-сообщества. Из-за нападения радикалов два участника мероприятия попали в больницу.