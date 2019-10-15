В Ровенской области 19-летняя мать закрыла месячного малыша в комнате и исчезла.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что соседи обнаружили младенца с травмами.

"С подозрением на перелом черепа, в синяках и с забитым кровью носиком нашли младенца в Ровенской области. 19-летняя мать закрыла маленького Никитку в комнате и исчезла. Спустя несколько часов плач ребенка услышали соседи. А когда открыли двери, были потрясены, ведь избитый малыш уже едва дышал", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье будут судить горе-мать, которая хотела продать сына ради собственного бизнеса.

Еще мы писали, что в Одессе горе-мать "похитила" родного ребенка, чтобы сэкономить на лечении.