Школьная банда жестоко избила двух девушек в Запорожье.

Как говорится в сюжете ТСН, одна девушка оказалась в больнице.

"Подростки в Запорожье сначала избили девушку. Затем взялись за другую. Пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками, чтобы лучше заснять насилие. В результате, одной из жертв понадобилась врачебная помощь - ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве "раскороновали" и избили вора в законе Неделю, который раньше хранил общак.

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