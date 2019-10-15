Американский вице-президент Майкл Пенс в ближайшее время может отправиться в Анкару для переговоров по теме масштабного наступления турецкой армии на севере Сирии, передает агентство AFP со ссылкой на источники в администрации США.

"Пенс отправится в Турцию в течение 24 часов", - отмечается в сообщении.

Скриншот: Twitter/AFP

Как писала "Страна", в понедельник Белый дом объявил, что президент США своим указом ввел санкции против Турции. В частности, ограничения распространяются на минобороны и минэнергетики этой страны, а также на нескольких чиновников.

Тем временем демократы и республиканцы в Конгрессе США ведут переговоры о введении более мощного пакета санкций, чем объявил Белый дом.

Ситуация обострилась, когда Трамп распорядился вывести американские войска с севера Сирии, где проживает преимущественно курдское население, после чего Турция начала военную операцию в этом регионе.