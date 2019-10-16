В Индии во время захоронения своего мертвого ребенка семейная пара наткнулась на живого малыша.

Об этом сообщает The Sun.

Плач малыша услышали рабочие, которые копали могилу, и сразу же бросились искать его. Нашли в глиняном горшке, зарытом в землю. Новорожденная девочка пролежала в нем трое суток. Выжить смогла благодаря тому, что похоронили ее неглубоко и маленьким легким хватило кислорода. Младенца сразу же отвезли в больницу, где медики успокоили - ребенок будет жить.

Как ранее сообщала "Страна", в Индии неизвестные вандалы украли прах самого Махатмы Ганди.

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