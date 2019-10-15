В Сан-Франциско в галерее Dennis Rae Fine Art среди бела дня произошла дерзкая кража. Вор украл гравюру Сальвадора Дали "Пылающий жираф".

Причем, как показали записи камер видеонаблюдения, для этого ему понадобилось всего 32 секунды.

У преступника была сообщница, которая отвлекла внимание сотрудников. А злоумышленник в это время просто взял со стоявшего возле выхода мольберта "Пылающего жирафа" и вынес его на улицу.

Вор просто нес гравюру размером примерно 50 на 60 сантиметров по улице в руках - никто не обращал внимания. Предполагают, что это не было кражей на заказ: вор, видимо, действовал по обстоятельствам. Стоимость произведения искусства - около 20 тысяч долларов. Дали создал его в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

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