Зарплаты или формула Штайнмайера

У власти вновь наметилось "раздвоение личности". В то время как одни ее представители заигрывают с "антикапитулянтами" Порошенко и националистами, министр иностранных дел Пристайко заявил о необходимости применения "формулы Штайнмайера", потому что альтернатива этому – урезание на треть зарплат и пенсий для продолжения войны.

Сама мысль достаточно здравая, поскольку вполне можно предположить, что Россия в случае отказа Украины от "формулы Штайнмайера" (и, в конечном итоге, от Минских соглашений) усилит военное давление на нее, что потребует увеличения военного бюджета. И если бы такие мысли от власти звучали консолидировано, то, возможно, они и имели бы эффект.

Но, когда эта мысль звучит только от министра иностранных дел и только в Брюсселе, то создается впечатление, что адресована она не столько украинцам, сколько внешним партнерам, которые синхронно выступили в поддержку "формулы Штайнмайера".

Безусловно, для внутреннего потребления эта мысль тоже вброшена как пробный шар. И делается это не столько из-за очередного антикапитулянтского марша, сколько из-за результатов последней социологии, согласно которой большинство украинцев против особого статуса Донбасса. Именно для этой части общества, выступающей за мир, но без уступок, идет разъяснение насчет того, что подобный мир невозможен. Есть выбор лишь между миром через "формулу Штайнмайера" и войной с ухудшением социальной ситуации.

Однако, повторимся, донесение этого месседжа будет иметь эффект только в том случае, если его повторят многократно и в унисон внутри Украины. А до тех пор значительная часть украинского общества будет продолжать сохранять иллюзию о третьем пути, которого на самом деле нет.

Экономический рывок Гончарука отменяется?

А вот иллюзии самой власти уже разрушаются. Не успел премьер провозгласить амбициозную программу роста экономики на 40% за пять лет, как подножку ему поставил Международный валютный фонд. Аналитики МВФ озвучили свой прогноз, согласно которому в 2019-20 годах рост ВВП Украины составит 3%, а в 2024 году экономика разгонится аж до 3,3%.

И это при том, что 3,3% роста заложены правительством уже в проект бюджета 2020 года, а в 2024-м для выполнения планов Гончарука нужно разогнать экономику до роста в 9%. Потому что при обозначенных фондах темпах за пять лет будет 16% роста, а не 40.

Впрочем, если говорить серьезно, то все прекрасно понимают, что программа правительства не имеет ничего общего с реальностью. И не имела уже в момент ее оглашения. Ведь даже для того, чтобы достичь достаточно скромных 20% за пять лет, нужно предпринять неординарные шаги. Самый простой из которых – отмена экономической блокады Донбасса.

Отдельные попытки решить этот вопрос, кстати, делаются. Шагом в нужном направлении, к примеру, был указ Зеленского о разработке нового положения о пересечении товаров через линию соприкосновения, в котором вместо разрешительного списка будет запретительный. Однако провоз потребительских товаров – это только намек на снятие блокады.

Более масштабно вчера поставил вопрос в Минске Кучма: он заговорил о восстановлении налоговых выплат в украинский бюджет, и о возвращении собственности украинским владельцам, и об отказе от рублевой зоны. Все эти шаги действительно поправили бы положение ВВП Украины, однако Леонид Данилович зашел не с того конца: если вспомнить февраль 2017 года, то сначала был ввод блокады Донбасса (то есть запрет на ввоз угля и другой промышленной продукции на территорию Украины), а потом уже – отказ от выплат в бюджет и "национализация" заводов Ахметова.

Соответственно, в таком же порядке должно проходить и восстановление статус-кво 2016 года. Тем более что это выгодно для самой Украины, которая наконец будет закупать уголь Донбасса по ценам производителя, а не переплачивать за него 50% цены посредникам.

Русским школам добавят три года?

В "Слуге народа" наконец заговорили о языковом вопросе. После почти двухнедельной паузы с момента заявления министра образования Новосад о закрытии русских школ в 2020 году во фракции все-таки набралась критическая масса тех, кто понимает, что выполнение украинизаторских норм времен Порошенко несет угрозу рейтингу Зеленского и его партии.

Последняя социология показала, что мнение украинцев о закрытии русских школ разделилось практически пополам: 49% за, 47% против. Однако для "слуг народа" это равновесие равновесием не является. По одной простой причине: среди противников закрытия русских школ избирателей "СН" намного больше, чем среди сторонников.

Высчитывается это элементарно: если от 47% отнять голоса "Оппозиционной платформы" и ее конкурентов-неудачников из юго-восточного лагеря, то останется 28%. А это две трети всех голосов, отданных за "слуг" на парламентских выборах, которые могут резко остыть в отношении своего выбора, если русские школы закроются. А вот если не закроются, то в западных и центральных областях этого практически не заметят, поскольку там русских школ все равно нет.

Поэтому в "СН" сейчас и прорабатывают вариант, при котором ущерб для "патриотического" имиджа будет минимальным, но результат хотя бы временно будет достигнут: закрытие русских школ будет перенесено на 2023 год – то есть одновременно с закрытием венгерских, румынских и болгарских школ.

Однако это никак нельзя назвать решением проблемы. Скорее - трусливым желанием отложить ее на потом.

Второй паспорт в законе?

Министерство иностранных дел начало разработку законопроекта о введении института двойного гражданства. Заявивший об этом вице-премьер Кулеба, в общем-то, правильно отметил, что еще совсем недавно подобная идея считалась "космосом", а теперь уже идет речь о конкретных планах. Хотя даже сейчас в правительстве мнений по этому вопросу много, так что простым решение не будет.

Между тем, вопрос может быть решен достаточно просто, поскольку речь идет лишь о легализации того, что уже существует по факту. Количество украинцев с двойным гражданством уже сейчас насчитывается сотнями тысяч, если не миллионами, и потому нужно лишь законодательно закрепить запреты относительно того, какие права могут иметь люди с двойным гражданством, а какие нет.

В принципе, эта формула звучала даже при Порошенко, когда сама идея законодательного закрепления двойного гражданства рубилась на корню. Просто тогда спор шел об уголовной или административной ответственности – и предлагалось ее применять только к тем, кто имеет одновременно второй паспорт и статус госслужащего.

Собственно, этим запретом можно и ограничиться, поскольку нет никаких оснований запрещать гражданам-негосслужащим иметь второе гражданство. Даже вопрос о призыве в Вооруженные силы нельзя назвать слишком актуальным, поскольку все равно все движется к контрактной армии.

А вот по отношению к высшим чиновникам запреты, наоборот, нужно ужесточить. Чтобы не повторялись истории о том, что некая гражданка на посту министра – мегапатриот, а только сняли – сразу же "гудбай" и I'll be back.

Турецкий гамбит Трампа

Главным плохим парнем мира теперь является не Россия, не Китай, не Иран, не Венесуэла или даже Северная Корея, а Турция. Вчера Трамп подписал указ о введении санкций против Анкары за ее самостоятельное решение провести военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии.

Курды были единственной опорой Штатов в этом государстве Ближнего Востока, но резкая реакция президента США вызвана, видимо, не только этим. Скорее всего, Трамп, выводя американские войска из Сирии, получил какие-то гарантии от Эрдогана в отношении курдов, и теперь эти гарантии нарушены.

Впрочем, проблема Эрдогана не только в Вашингтоне, но и в том, что он не получил поддержки ни от кого в мире вообще. Евросоюз отреагировал практически так же жестко как Штаты (кроме Венгрии, которая обрадовалась возможности сплавить на зачищаемые территории сирийских беженцев). И даже Россия мягко осудила Эрдогана – несмотря на то, что последний ясно дал понять: территории вернут Асаду после того, как зачистят их от "курдской милиции".

Правда, скорее всего, Москва и Пекин, отказываясь от публичной поддержки, не станут топить Анкару. И на ближайшем заседании Совбеза ООН это должно проявиться. И Путину, и Си Цзинпиню нужны козыри для торгов с Трампом, и просто так отдавать их никто не будет.