В Национальном агентстве Украины по вопросам госслужбы (НАГС) пояснили, какими именно документами можно подтвердить уровень свободного владения государственным языком. Об этом сообщает Юрлига.

Как сообщается, в разъяснении от 11 октября 2019 года НАГС обращает внимание, что согласно статье 25 Закона № 889-VІІІ "О государственной службе" лицо, которое хочет принять участие в конкурсе, в частности, должно было подать в конкурсную комиссию удостоверение о свободном владении государственным языком.

Законом № 117-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" внесены изменения в п. 5 ч. 1 ст. 25 Закона. Изменениями предусмотрено, что победитель конкурса, объявленного после 25 сентября 2019 года, должен предоставить копии документов о подтверждении уровня свободного владения государственным языком. Такими документами, по мнению НАГС, могут быть, в частности, документы государственного образца о среднем/высшем образовании, в которых указано об изучении предмета/дисциплины, подтверждающих знание украинского языка, и удостоверения о свободном владении государственным языком, полученные до 25 октября 2019 года.

10 октября 2019 года НАГС сообщило, что положения статьи 25 Закона № 889-VІІІ "О государственной службе" определяли, что лицо, которое хочет принять участие в конкурсе, в частности, должно подать удостоверение аттестации о свободном владении государственным языком. Для определения механизма проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на госслужбу, относительно свободного владения государственным языком и получения соответствующего удостоверения правительственным постановлением № 301 "Об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком" был утвержден соответствующий Порядок.

25 сентября 2019 года вступил в силу Закон № 117-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", в соответствии с нормами которого победитель конкурса должен предоставить копии документов, подтверждающих уровень свободного владения государственным языком. В связи с тем, что нормы Постановления не отвечают нормам данного Закона, НАГС сообщает, что с 25 октября 2019 года прекращается работа аттестационных комиссий уполномоченных заведений высшего образования.

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