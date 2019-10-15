В Соломенском районе Киева между жителями хостела возник конфликт из-за перестановки мебели, в результате которого трое человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Как сообщили правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в хостеле на улице преображенской происходит драка.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили четырех мужчин, у троих были ножевые ранения. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем подозреваемый сам себе нанес ножевое ранение живота", - рассказали в пресс-службе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нападавший был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

Полицией начаты уголовные производства по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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