Советник Станислава Шевчука Денис Невядомский объяснил, почему восстановление Шевчука в должности главы КСУ не повлияет на легитимность президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своем сайте.

"Решением Окружного административного суда Украины 11 октября 2019 года было признано незаконным и отменено постановление КСУ от 14 мая 2019 года про увольнение Шевчука С.В. с должности судьи КСУ. Учитывая, что главой КСУ может быть только судья КСУ, автоматически Шевчук потерял и административную должность", - пишет советник.

Он напоминает, что инаугурация президента Украины состоялась 20 мая 2019 года, то есть после увольнения Станислава Шевчука с должности. "В тот же самый день 14 мая 2019 года КСУ избрал нового председателя - Наталью Шапталу, которая и провела процедуру инаугурации, предусмотренную статьей 104 Конституции Украины", - отмечает Невядомский.

По его словам, "учитывая, что принцип континуитета презюмирует непрерывность власти, избрание нового председателя отвечало этому принципу". "Безусловно, это никоим образом не легитимизирует само постановление об увольнении, поскольку судьи "КСУ" прекрасно понимали, что как к судье к Шевчуку у них нет никаких претензий. Их целью был захват именно должности председателя КСУ, а не должности судьи. Но на их беду Закон "О КСУ" не предусматривает процедуры увольнения председателя, кроме как по собственному заявлению", - заявляет советник Шевчука.

"Законодатель, руководствуясь рекомендациям Венецианской комиссии специально предусмотрел эту дополнительную гарантию независимости председателя от шантажа внутренних групп влияния. Поэтому, судьи "КСУ" сознательно нарушили закон, применив аналогию права при привлечении к юридической ответственности, что является недопустимым и противоречит основным Конституционным принципам. Поэтому (и с учетом других вопиющих нарушений) постановление об увольнении было отменено", - пишет Невядомский.

Он считает, что это "никоим образом не влияет на легитимность действий председателя КСУ, как при инаугурации, так и принятии решений за ее каденцию". "Ведь, действительно же, никто же не ставит под сомнение легитимность принятых КСУ решений в тот период (не вдаваясь в их суть)", - пишет советник Шевчука.

Также он отмечает, что "если обратиться к научному обоснованию, то следует обратить внимание на презумпцию конституционности - то есть все законы и другие акты являются конституционными, до тех пор, пока суд они не признаны неконституционными".

"Здесь можно обратиться к аналогии с частью второй статьи 152 Конституции Украины: законы и другие акты, признанные КСУ неконституционными, становятся недействительными с момента принятия решения об их неконституционности. Согласно части четвёртой статьи 242 КАСУ, Судебное решение должно отвечать задачам административного судопроизводства, определённого этим Кодексом. Главной задачей КАСУ является эффективная защита граждан от своевольных и волюнтаристских решений и действий субъекта властных полномочий. Такую функцию суд в своем решении выполнил. Истец не ставил перед Судом требований, касающихся легитимности действий председателя КСУ Шапталы, связанных с исполнением ею функций председателя КСУ, а суд такие требования и не рассматривал", - сообщает Невядомский.

Он пишет, что увольнение Шевчука было незаконным, что и подтвердил суд в своем решении, но "увольнение Шевчука и избрание Шапталы главой КСУ это разные процедуры и разные правоотношения". "Повторюсь, прямой связи нет, на легитимность инаугурации ни увольнение, ни восстановление в должности Станислава Шевчука юридически никак не влияет. Поэтому, версию, которую активно "выгуливают" в интернете и которая якобы ставит под сомнение инаугурацию президента Владимира Зеленского, является ни что иным как попыткой придать, принятому ОАСК решению относительно восстановления Шевчука на должности в том числе главы КСУ, шлейф опасности для легитимно действующей власти в Украине", - отмечает Невядомский.

И просит обратить внимание, что решение ОАСК о восстановлении Станислава Шевчука на должности судьи и председателя КСУ не имеет обратной силы и, подлежит исполнению с 11.10.2019 года. "Именно с этой даты де-юре Тупицкий перестал быть председателем КСУ. Учитывая глубочайший кризис в Суде, решение ОАСК о признании незаконными, нарушающими законы и Конституцию, действия части судей КСУ об увольнении Станислава Шевчука, добровольная отставка Тупицкого сохранила бы шансы реанимации главного органа конституционной юстиции. Но, учитывая бэкграунд этого деятеля, рассчитывать на благородные поступки с его стороны, по меньшей мере, не приходится. Не та жизненная школа и не тот масштаб личности. Поэтому, кризис будет только углубляться и размывать Конституционный фундамент государства. В связи с этим важное значение имела бы реакция общества и иных ветвей власти. Действовать необходимо исключительно в правовом поле и, имея на руках фактическое судебное решение, и власть и общество должны исполнять его сами и побуждать исполнять его тех, кто нарушил закон", - подводит итог советник Шевчука.

Отметим, что Станислав Шевчук был уволен с должности главы КСУ незадолго до инаугурацией Владимира Зеленского. Основанием стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Сам Шевчук заявил об антиконституционном перевороте и обратился в суд.

Напомним, что в Конституционном суде начали рассматривать заявление Шевчука о восстановлении в должности.

Также мы писали о том, как восстановленный в должности глава Конституционного суда Шевчук пришел на работу.