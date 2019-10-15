В разных районах Киевщины за сутки произошли девять ДТП с пострадавшими. Три из них - закончились фатально, сообщают в полиции области.

Вчера в г.Глеваха погиб 70-летний водитель в результате столкновения с другим авто. Предварительно, пенсионер не придерживался безопасной дистанции и скорости движения.

В с.Яблоновка, Макаровского района столкнулись двое велосипедистов.

От удара, женщина ехала на одном из них, упала, ударилась затылком о бордюр и умерла.

Еще одна овария, которая также закончилась трагедией, произошла на автодороге "Киев-Одесса" вблизи пгт Гребенки. Водитель допустил наезд на неустановленное женщину в возрасте около 45 лет, внезапно вышла на проезжую часть.

Еще один наезд на пешехода случился в Белой Церкви. Местный житель двигался во встречном направлении относительно легковушки. В результате аварии мужчина с переломами ноги, грудной клетки и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

На автодороге "Киев-Чернигов" вблизи с.Залесье, водитель не справился с управлением мотороллера и допустил его падение. 15-летнюю пассажирку с черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу.

Также вчера на автодороге "Борисполь-Днепр" мотоциклист не придерживался безопасной дистанции и скорости движения и совершил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении. Мотоциклист получил перелом ключицы и ноги.

В с.Крюковщина, Киево-Святошинского района, водитель Daewoo не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с другим автомобилем, пассажирка которого доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

Кроме того, в Фастове в автопроисшествии попал автомобиль скорой, который ехал на вызов. Его водитель допустил столкновение с автомобилем, где пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Также в Фастовском районе, в с. Мотовиловка, автомобиль боковым зеркалом задел пешехода: местная жительница двигалась в попутном направлении. Поэтому, потерпевшая получила черепно-мозговую травму и ушиб ноги.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Киеве умер пассажир такси, которому стало плохо прямо в машине.

Также мы рассказывали, как под Николаевом в страшном ДТП погибли трое взрослых и ребенок, а еще семь человек получили травмы.