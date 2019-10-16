Во вторник, 15 октября, на YouTube-канале вДудь вышло интервью с лидером популярной российской парк-рок группы "Порнофильмы" Володей Котряловым.

"Порнофильмы" - известные и в Украине музыканты. Это один из немногих коллективов из России, которым не запрещен въезд в страну; они выступают на украинских фестивалях, включая Atlas Weekend.

В ходе беседы Котляров отметил, что ему пришлось переубеждать своего отца в том, что "в Украине такие же люди живут".

"Он [отец] смотрит телевизор и повторяет то, что сегодня можно там услышать... Когда мы поехали первый раз в Украину, он говорил: "Не езди, нафиг тебе это надо". А я ему говорю: "Там же все нормально, там же такие люди живут, как и ты: ходят на работу, в школу, гуляют в парке с девушкой, ходят на концерты - там все нормально. То, что ты смотришь по телевизору, это все гиперболизировано. Демонизировать население целой страны - это с точки зрения здравого смысла не может быть правдой. Не может быть, что вся Украина - это фашисты, кровожадные..." Просто глупости. Даже не хочется это повторять. Потому что мне стыдно это повторять", - рассказывает Володя Котляров.

По его словам, он первый раз съездил Atlas Weekend в 2015 году, показал родителям фотографии - "как классно погуляли". "Я купил кофе "бендеровский" - там просто так написано на банке, - привез [родителям], они сказали, что очень вкусный кофе, и в принципе стали привыкать к тому, что я езжу туда с концертами. И, возможно, подумывают, что не все так плохо [в Украине], как говорят по телевизору [в России]", - отметил лидер "Порнофильмов".

"Понемногу их стереотип начинает рушиться, что потому что сын уже четыре года ездит, и даже ни одной пулевой дырки", - шутит Котляров.

"Порнофильмы" на Atlas Weekend летом 2019 года. Видео: Андрей Бондаренко

Юрий Дудь задал ему вопрос, почему "Порнофильмы" отказались выступать на российском фестивале "Нашествие 2018", которое сотрудничало с Минобороны России, но играли на фестивале "Файне місто" на западной Украине, где собирали деньги на АТО.

"Нас пытались так дискредитировать. Но когда мы ездили туда, то не видели ничего подобного. У нас было четкое ощущение, что это фейк. Затем мы связались с организатором и он сказал, что в первый год, когда вся эта заваруха началась (подразумевается - боевые действия на Донбассе, - Ред.), были волонтеры, которые по своей инициативе делали у ворот какие-то сборы, но фестиваль к этому отношения не имеет. То есть у нас есть письмо от организатора официальное и нам показалось этой информации достаточно, чтобы считать, что мы с чистой совестью", - ответил Котляров.

Володя Котляров - об Украине с 56 минуты выпуска вДудь

"Порнофильмы" - музыкальная группа, которая дислоцируется в городе Дубне Московской области. Этот коллектив считается самым популярным в России в жанре панк-рок.

"Порнофильмы" в родном городе Дубне. Володя Котляров - на переднем плане. Фото @pfvolodya

Группу называют оппозиционной по отношению к власти. В своих композициях они критикуют как внутреннюю, так и внешнюю политику.

Сейчас одна из самых популярных песен "Порнофильмов" - "Россия для грустных".

Песня "Россия для грустных", группа "Порнофильмы"

Что касается важных песен для группы, таковой Котляров называет композицию "Русский Христос". В интервью Дудю он рассказал, что изначально эту песню директор коллектива просил не выпускать во избежание проблем.

Внимание! В песне звучит ненормативная лексика.

Песня "Русский Христос", группа "Порнофильмы".

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