Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении 22-летнему киевлянину, который пытался завладеть чужим имуществом в крупных размерах мошенническим путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщили правоохранители, мужчина разместил объявление на одном из финансовых сайтов объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший.

"Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам", - сказано в сообщении.

В результате проведенных обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли около 7 млн фальшивых денег и оборудования для их изготовления.

По факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Ранее сообщалось, что IT-шнику, который создал интернет-аукцион для мошенников, угрожают убийством.

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