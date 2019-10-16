15 октября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" (ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова") на постановление Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства генкомпании.

Как сообщил "Стране" экс-нардеп Дмитрий Крючков, основные кредиторы компании будут оспаривать принятое промежуточное решение в Верховном суде. Ранее Дмитрия Крючкова, как конечного бенефициара основного кредитора "Баланс-Групп", Генеральная прокуратура признала потерпевшим в деле о хищении средств "Центрэнерго".

Как сказал "Стране" Крючков, это беспрецедентное решение. "Таким образом менеджмент, подконтрольный Игорю Коломойскому, получил возможность принимать любые решение и заключать любые договора на куплю-продажу угля на "Центрэнерго", так и на продажу выработанной энергии через свои компании, которые напрямую связаны с олигарху", - говорит Крючков.

Поскольку компанию впервые с 2004 года вывели из-под процедуры банкротства, решения будут принимать без арбитражного управляющего и без согласования с кредиторами, среди которых наибольший ООО "Баланс-Групп" Дмитрия Крючкова и ДТЭК Рината Ахметова и "Укрнафта" самого Игоря Коломойского.

По словам Крючкова, данное решение суда принималось "очень увлекательно". "Сразу очевидно, что Игорь Коломойский, даже после официальной встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы текущей деятельности "Центрэнерго" продемонстрировал своё влияние через главу офиса президента Андрея Богдана на судебную систему", - говорит экс-нардеп.

Он заявил, что "в данном деле первая коллегия судей в полном составе взяла самоотвод, не желая принимать явно незаконное решение в пользу Коломойского. Назначенная вторая коллегия в составе трех судей также взяла самоотвод в этом же деле. И третья, в которой председательствовал судья Анатолий Верховец, приняла решение о приостановке процедуры банкротства, раскрывающий путь для безконтрольного расходованиях средств крупнейшей государственной генерации, доводя ее до состояния полной неплатежеспособности

При этом тот же судья Анатолий Верховец 16 мая 2019 года принял принципиально противоположное решение по аналогичному вопросу. В чем причина столь противоположных взглядов судьи в отношении идентичных вопросов догадаться не сложно".

"То есть, с одной стороны власть декларирует планы приватизировать крупнейшую госкомпанию со стартовой ценой в 6 млрд грн, а с другой стороны новый менеджмент "Центрэнерго", названный Игорем Коломойским как "профессиональный" обеспечил 1,3 млрд гривен убытков за два месяца против 2,6 млрд гривен прибыли годом ранее. С учётом того, что вся произведённая "Центрэнерго" реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, - убытки государства являются прямой прибылью олигарха", - подводит итог Крючков.

Он также напомним, что в своем недавнем комментарии во время интервью по вопросу коррупции и хищений на "Центрэнерго" президент Владимир Зеленский прямо возложил ответственность за оценку профессионализма нового менеджмента "Центрэнерго" на премьер-министра Алексея Гончарука".

"В отношении природы убытков мой комментарий элементарный следующий: приобретая уголь по цене 3,150 грн/тонна, т.е. по $128 за тонну (при реальной стоимости в $86-87) себестоимость производства 1 кВт/ч на Трипольской ТЭЦ составляет 2,13 гривен, при том что реализуется выработанная электроэнергия через компании-посредники по 1,56 гривен за тонну конкретным промышленным потребителям, т.е. явно в убыток "Центрэнерго", - рассказал "Стране" Крючков.

И добавил: "В своем интервью на саммите YES Игорь Валерьевич (Коломойский - Ред.) поведал, что "профессиональный" менеджмент, консультируемый им, произвел расчеты, согласно которым себестоимость производства 1 кВт/ч составляет 1 грн. Очень бы хотелось попросить уважаемого человека формулу расчёта столько явно неадекватной оценки и причины убыточности "Центрэнерго" под управлением консультируемого им "профессионального" менеджмента.

По мнению Крючкова, "через 6 месяцев такой "профессиональной" деятельности кредиторская задолженность "Центрэнерго" превысит стоимость самой компании и вопрос приватизации компании так и останется очередной красивой декларацией.

Ранее "Страна" разбиралась, как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями.

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