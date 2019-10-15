В Генеральной прокуратуре Украины открыли ряд уголовных производств по фактам хищения бюджетных средств в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ во вторник.

Как сообщается, уголовные производства открыты по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Так, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно со служебными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств во время производства 82-мм миномета "Верба".

Также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам. Досудебным расследованием будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ранее сообщалось, что экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю сообщили о подозрении.

Также мы писали, что ГПУ огласила подозрение детективу НАБУ, бездействовавшему при расследовании деятельности Харьковского бронетанкового завода.