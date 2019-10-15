Центральная избирательная комиссия в связи с образованием объединенных территориальных общин (ОТО) назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 ОТО (1 городскую, 16 поселковых, 69 сельских ОТО). Такое решение ЦИК приняла во время первого заседания 11 октября, пишет Лига.

В Винницкой области такие выборы состоятся в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТО, в Днепропетровской области - в 5 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Житомирской - в 1 ОТО, в Закарпатской области - в 9 ОТО, в Запорожской области - в 8 ОТО, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТО, в Киевской области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 6 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Николаевской области - в 2 ОТО, в Одесской области - в 5 ОТО, в Полтавской области - в 6 ОТО, в Ровенской области - в 9 ОТО, в Тернопольской области - в 4 ОТО, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 2 ОТО, в Хмельницкой области - в 4 ОТО, в Черновицкой области - в 1 ОТО, в Черниговской области - в 5 ОТО.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября 2019 года.

Кроме того, рассмотрев обращение 17 ОГА относительно принятия Комиссией решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов ОТО от территориальных общин, присоединившихся к соответствующим ОТО, Комиссия назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, дополнительные выборы депутатов 33 сельских, поселковых советов.

Комиссия так же объявила начало избирательного процесса указанных дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов с 2 ноября 2019 года.

ЦИК приняла постановление "Об обеспечении осуществления полномочий Центральной избирательной комиссии на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя и в зарубежном округе", которым определила членов ЦИК, ответственных за обеспечение осуществления полномочий Комиссии в соответствующих регионах Украины и заграничном округе.

Напомним, что сегодня член ЦИК от ЕС последним из нового состава комиссии принял присягу.

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