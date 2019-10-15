Игорь Павловский, которому следствие инкриминирует умышленное сокрытие информации об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, 15 октября в четвертый раз не явился на подготовительное заседание райсуда Одессы, мотивируя это пребыванием на больничном.

Слушание дела в очередной раз перенесено, сообщает Укринформ.

"Из-за неявки в суд подозреваемого Павловского рассмотрение дела переносится на 17 часов 24 октября", - озвучил решение следственный судья Дмитрий Осиик.

Председательствующий на заседании также решил отправить запрос в Центр реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета относительно обоснования постоянного пребывания в медучреждении подсудимого Павловского.

На предварительное заседание Приморского райсуда, которое было назначено на 22 августа, Павловский так же не явился. Как сообщила следственному судье Осиику прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Галина Калита, подсудимый временно проживает в Одессе в связи с прохождением курса лечения. Адвокат Павловского Надежда Куренная тоже не прибыла в суд, сообщив накануне суду, что 22 августа принимает участие в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области.

Причем в суде не было объявлено о наличии официального документа, подтверждающего заболевание подсудимого, который в третий раз проигнорировал вызов в суд, а Виктора Гандзюка, отца убитой группой преступников, следственный судья вообще не приглашал на заседание суда.

В конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении помощника экс-депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского - фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение из соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что к розыску подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина подключились СБУ и Интерпол.

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