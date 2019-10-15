УЕФА просят забрать у Стамбула финал Лиги чемпионов по футболу
В УЕФА могут перенести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 из Стамбула в другой город, передает tuttomercatoweb.
Данное решение связано с политическим курсом Турции, которая проводит военную операцию против курдских повстанцев на территории Сирии. Различные общественные организации обратились в УЕФА с просьбой отобрать у Турции право проведения финала главного еврокубка.
"Мы полностью поддерживаем автономию и независимость спорта, но, конечно, не можем заменить ООН, ЕС, государства, дипломатии, послов и другие политические институты. Решение будем принимать после консультаций с руководством организации и президентом", - заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува.
Помимо этого, санкции могут применить к национальной сборной Турции, игроки которой вели себя провокационно, отмечая забитые мячи в ворота Албании и Франции в матчах отбора на Евро-2020, имитируя воинское приветствие.
Напомним, финал Лиги чемпионов в 2020 году должны сыграть в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
Ранее сообщалось, что УЕФА грозит наказанием сборной Турции, что отпраздновала гол воинским приветствием. Фото.
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