Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2019 года возросло на 16,7% по сравнению с январем-августом 2018 года (также негативное сальдо $5,006 млрд) - до $5,843 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 6,9% - до $33,030 млрд, тогда как импорт - на 8,2%, до $38,873 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе по отношению к июлю 2019 года уменьшилось на 12,2% и составило $0,847 млрд (в июле-2019 - негативное сальдо $0,965 млрд).

Госстат уточняет, что в августе-2019 по сравнению с июлем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 2,4% – до $4,239 млрд, импорта - на 4,2%, до $5,086 млрд.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018г. – 0,86).

Фото: ukrstat.gov.ua

Напомним, что Китай обогнал Россию и стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Также мы писали о том, что в середине года дефицит внешней торговли Украины с начала года вырос на треть.