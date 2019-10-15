Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт против экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова по делу о законах 16 января 2014 года. Об этом во вторник вечером сообщил известный юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook.

"Информирую, друзья, что вместо извинений за незаконное трёхлетнее содержание под стражей, с целью дешёвого пиара, Генеральный прокурор направил в суд ещё и обвинительный акт против Александра Ефремова по полностью сфальсифицированному делу о законах 16 января 2014 года", - написал Портнов.

Также он отметил, что прокурор в обвинительном акте указал декриминализованную, то есть несуществующую статью Уголовного Кодекса.

"Конечно, никакого результата в этом деле у прокуратуры не будет, но мне кажется, на фоне блокирования дел против Порошенко, Генеральный прокурор просто прекрасен. Порохоботы отдыхают", - подытожил юрист.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Напомним, 19 сентября Ефремова освободили из-под домашнего ареста, сняли браслет и вернут загранпаспорта.

Также мы писали, что суд определил, что ВАКС не может рассматривать дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко.