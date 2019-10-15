Во вторник, 15 октября, торги на межбанковском валютном рынке завершились подорожанием курса доллара на 11 копеек до 24,76-24,79 грн/$, несмотря на то, что котировки поднимались еще выше – до 24,82-24,86 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

"Рынок после затяжных выходных начал работу с активизации спроса на валюту, что мотивировало продавцов придержать предложение в ожидании более выгодного курса, а спекулянтов поиграть на повышение. В результате индикатор 24,85 грн/$ стал локальным максимумом, после достижения которого предложение подтянулось и уравновесило спрос, откатив котировки ниже 24,8 грн/$", – добавил эксперт.

Как сообщается, объем рынка финансисты оценили в весьма скромные $50 млн.

"Из-за выходного понедельника в США и Украине основной объем выручки от экспортеров попадет на межбанк только завтра. Потому сегодня активности не проявляли ни продавцы, ни покупатели", – объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Не смог повлиять на ход торгов и аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ. По предварительным данным, двухлетних облигаций ведомство Оксаны Маркаровой продало всего примерно на 100 млн грн. А более длинных бумаг, пользующихся спросом со стороны нерезидентов, сегодня на торги не выставляли.

Объем свободной ликвидности вырос на 3,3 млрд грн. и составил 112,1 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,7 млрд грн до 61,9 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,6 млрд грн и составил 50,2 млрд грн.

На 10 копеек подорожал доллар и в кассах финучреждений. К вечеру самый дешевый «бакс» украинцы могли приобрести за 24,83 грн/$. Хотя в среднем финансисты торговали наличным долларом по 24,95-25,05 грн/$. Выкупали валюту у населения они в рамках 24,30-24,80 грн/$.

Менялы на черном рынке в течение дня лишь корректировали курс. К вечеру торговали долларом в среднем по 24,83-24,86 грн/$. А курс покупки выставляли в рамках 24,78-24,80 грн/$.

По оценкам Олега Куринного завтра торги будут проходить в диапазоне 24,70-24,80 грн/$.

Ранее сообщалось, что спекулянты подняли курс доллара перед длинными выходными на фоне слабого предложения валюты.

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