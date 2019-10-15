Власти США рассматривают планы вывезти из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик.

Об этом передает американская газета The New York Times, со ссылкой на информированные источники во властных структурах США.

Сообщается, что вопрос о вариантах вывозе американского тактического ядерного, которое находится под американским контролем на турецкой авиабазе Инджирлик, рассматривается представителями Госдепа и Министерства энергетики США, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.

Он был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.

По словам одного высокопоставленного представителя, ядерное оружие США в Турции в настоящее время фактически является заложником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его противодействии влиянию США. Вывоз авиабомб означал бы конец турецко-американского альянса, а сохранение их там "увековечит ядерную уязвимость" США.

По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.

Как сообщала "Страна", власти США ввели санкции против Министерства обороны и Министерства энергетики Турции в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии. В частности, в санкционные списки включили Министра обороны Турции Хулуси Анкара, Министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и Министра энергетики Фатиха Донмеза.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии попали в ловушку, оказавшись зажатыми между турецкой и сирийскими подразделениями.